Tag der Deutschen Einheit

Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, Bundestagspräsidentin Klöckner, Frankreichs Präsident Macron, Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Merz und Bundesverfassungsgerichtspräsident Harbarth (v.l.n.r.) bei der Feier zur Deutschen Einheit in Saarbrücken (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)

Weiter erklärte die SPD-Politikerin, man habe in den zurückliegenden 35 Jahren viel erreicht, aber noch sei die Einheit nicht vollendet. So seien Ostdeutsche in Spitzenpositionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft noch unterrepräsentiert. Auch dürfe man die Bilanz der Deutschen Einheit nicht nur daran messen, welche Angleichungen in den östlichen Bundesländern gelungen seien. Man müsse auch danach fragen, was Bayern, Schleswig-Holstein oder das Saarland von ihren Mitbürgern in Ostdeutschland gelernt hätten.

An dem Festakt nimmt mit Bundeskanzler Merz, Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner, und Bundesverfassungsgerichtspräsident Harbath die gesamte deutsche Staatsspitze teil. Als Ehrengast wird Frankreichs Staatschef Macron eine Rede halten. Bereits seit gestern gibt es ein Bürgerfest in der saarländischen Landeshauptstadt. Bis morgen werden Hunderttausende Besucher erwartet.

Die Deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 besiegelt. Nach der friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989 wurden die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Teil der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.