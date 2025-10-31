Die Bundesregierung plant eine Erhöhung der Rente um 3,73 Prozent für 2026 (Archivbild). (picture alliance / Fotostand / Fotostand / K. Schmitt)

Das geht aus einem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2025 hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Anpassung läge damit deutlich über der erwarteten Steigerung von etwa zwei Prozent. Endgültig festgelegt wird die Erhöhung aber erst im Frühjahr, wenn alle Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.

Auch beim Beitragssatz kommt der Bericht zu einer positiveren Einschätzung als noch im Sommer. Demnach könnten die Beitrage bei 18,6 Prozent bleiben und erst 2028 angehoben werden. Die Berechnungen beziehen aber auch die Auswirkungen des umstrittenen Rentenpakets mit ein, das noch vom Bundestag verabschiedet werden muss.

