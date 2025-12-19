Mit dem "Deutschlandfonds" will Bundesfinanzminister Klingbeil den Ausbau erneuerbarer Energien, Wärme- und Stromnetze sowie in Künstliche Intelligenz ankurbeln. (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Nach Angaben von Finanzminister Klingbeil werden die Mittel für den sogenannten "Deutschlandfonds" überwiegend in Form von Garantien bereitgestellt. Damit sollten Investitionen von rund 130 Milliarden Euro ausgelöst werden, die unter anderem in den Ausbau erneuerbarer Energien, Wärme- und Stromnetze sowie in Künstliche Intelligenz fließen. Wirtschaftsministerin Reiche sagte, entscheidend sei, privates Kapital gezielt dorthin zu lenken, wo Innovation entstehe. Es könne auch dazu dienen, Lieferketten resilienter aufzustellen und Deutschland zukunftsfähig zu machen.

Die staatliche Förderbank KfW soll die Pläne mit Krediten, Beteiligungen und staatlichen Risikoabsicherungen umsetzen.

