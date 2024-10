Fall Sharmahd

Bundesregierung schließt iranische Generalkonsulate

Als Reaktion auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Sharmahd schließt die Bundesregierung alle drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland. Betroffen seien die iranischen Vertretungen in Frankfurt am Main, Hamburg und München mit insgesamt 32 Konsularbeamten, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Zudem will sich die Bundesregierung bei den europäischen Partnern für schärfere Sanktionen gegen den Iran auf EU-Ebene einsetzen.