Militärgüter

Dabei handelt es sich um eine deutsche Neuentwicklung, die in der Bundeswehr noch nicht im Einsatz ist, sich aber in der Flugabwehr der Ukraine bewährt hat. Weiter wurden zehn Bodenüberwachungsradare und mehr als viertausend Nebelgranaten in das von Russland angegriffene Land geschickt. Das geht aus der aktualisierten Liste der Bundesregierung zu den Militärhilfen hervor. Vier Schwerlaster und acht Wechselladersysteme gehören ebenfalls dazu. Allein 2023 soll sich damit die militärische Unterstützung auf rund 5,4 Milliarden Euro belaufen.

17.08.2023