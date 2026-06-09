Modell des „Future Combat Air System“ (FCAS) (picture alliance / Visually / VDWI Aviation)

Das Bündnis reichte ein Positionspapier beim Bundesverteidigungsministerium ein. Berichten zufolge soll das Projekt mit dem Titel "Team Gen 6" noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden. Verteidigungsminister Pistorius zeigte sich offen für den Vorstoß. Es gebe aber noch andere Optionen. Eine sei, weitere US-Kampfjets vom Typ F-35 zu bestellen, sagte Pistorius.

Deutschland und Frankreich hatten heute das Ende des gemeinsamen Kampfjet-Projekts bekanntgegeben. Seit 2017 war die Entwicklung von Konflikten zwischen den Industriepartnern Airbus und Dassault geprägt. Eigentlich sollten durch FCAS die deutschen Eurofighter und französischen Rafale-Jets abgelöst werden. Spanien war ebenfalls an den Projekt beteiligt. Mehrere europäische Regierungschefs kritisierten das Scheitern des Projekts als besorgniserregend.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.