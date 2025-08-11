Bei einem israelischen Angriff sind fünf Al-Dschasira-Journalisten getötet worden. (Jehad Alshrafi / AP / dpa / Jehad Alshrafi)

Zudem müsse die israelische Seite den Verlust des Schutzstatus der Journalisten rechtfertigen. Weiter hieß es, seit Kriegsbeginn seien bei Angriffen der israelischen Armee mehr als 200 Medienschaffende getötet worden. Eine solch hohe Zahl sei "absolut inakzeptabel". Auch der Deutsche Journalisten-Verband forderte Aufklärung.

Al-Dschasira teilte mit, drei Korrespondenten und zwei Kameraleute seien bei einem Angriff auf die Stadt Gaza getötet worden. Der Angriff sei ein "verzweifelter Versuch, Stimmen zum Schweigen zu bringen". Die palästinensische Journalistengewerkschaft spricht von einem "blutigen Verbrechen".

Die israelische Armee erklärte, der Angriff habe einem Terroristen gegolten, der sich als Reporter ausgegeben habe. Der Mann sei Anführer einer Hamas-Zelle und verantwortlich für Raketenangriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten gewesen. Israel hatte den Journalisten Al-Scharif bereits vor mehreren Wochen beschuldigt. Die UNO-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, Khan, hatte dies als unbegründet zurückgewiesen.

Laut Reporter ohne Grenzen wurden seit Kriegsbeginn mehr als 200 Medienschaffende im Gazastreifen getötet.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.