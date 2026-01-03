Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela

Über Venezuelas größtem Militärkomplex Fuerte Tiuna waren eine Reihe von Explosionen in der Hauptstadt Caracas zu ehen. Die Lage blieb zunächst unklar. (AFP / STR)

Man stehe "im engen Kontakt mit der Botschaft in Caracas". Die EU-Außenbeauftragte Kallas teilte mit, sie habe mit US-Außenminister Rubio gesprochen und zur Zurückhaltung aufgerufen. Die EU habe sich wiederholt für einen friedlichen Übergang in Venezuela unter Einhaltung des Völkerrechts ausgesprochen, schrieb sie auf der Onlineplattform X. Für die EU habe die Sicherheit der europäischen Bürger in Venezuela oberste Priorität.

Russland hat den US-Militärangriff als "verwerflich" verurteilt. Es gebe keine Rechtfertigung für diese "bewaffnete Aggression", erklärte das Außenministerium in Moskau. Der Iran sprach von einem "aggressiven Akt gegen einen unabhängigen Staat". Es handle sich um einen "klaren Verstoß gegen die grundlegenden Regeln des Völkerrechts", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna das Außenministerium in Teheran.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.