Newsblog zur Lage in Venezuela

Maduro soll in den USA vor Gericht gestellt werden. (AP / Matias Delacroix)



Bei einem US-Militäreinsatz ist laut Präsident Trump der venezolanische Staatschef Maduro festgenommen und außer Landes gebracht worden.

Maduro soll in den USA vor Gericht gestellt werden. Nach Trumps Angaben ist er auf einem Schiff auf dem Weg nach New York.

Neben scharfen Reaktionen aus Russland und dem Iran gibt es auch in den USA und Deutschland teils sehr kritische Stimmen zu dem Einsatz. Das Wichtigste im Überblick:

+++ Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado hat Edmundo Gonzalez als neuen Präsidenten des Landes vorgeschlagen.

Maduro sei abgesetzt worden, weil er sich Verhandlungen verweigert habe, erklärte die jüngst mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Machado. Sie beansprucht mit ihrer Opposition den Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2024. Der Diplomat Gonzalez war dabei Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses, nachdem Machado das passive Wahlrecht entzogen worden war.

+++ China hat die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA verurteilt.

Das Außenministerium in Peking erklärte, "China ist zutiefst erschüttert und lehnt ein solches hegemoniales Verhalten der USA entschieden ab, das in schwerwiegender Weise gegen das Völkerrecht verstößt, die Souveränität Venezuelas verletzt und den Frieden und die Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik bedroht." Die chinesische Regierung forderte die USA auf, sich an das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UNO-Charta zu halten.

+++ Die französische Regierung kritisiert den US-Militäreinsatz in Venezuela als völkerrechtswidrig.

Die Aktion, die zur Gefangennahme von Präsident Nicolas Maduro geführt habe, verstoße gegen die Grundsätze des internationalen Rechts, teilte das Außenministerium in Paris mit. Keine dauerhafte politische Lösung könne von außen aufgezwungen werden. Nur das souveräne Volk einer Nation könne über deren Zukunft bestimmen.

+++ Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für ganz Venezuela ausgesprochen.

Eine Sprecherin sagte, der Krisenstab der Bundesregierung sei im Auswärtigen Amt zusammengetreten. Deutsche Staatsangehörige im Land seien aufgerufen, an einem sicheren Ort zu bleiben. Die Bundesregierung betrachte die Lage "weiter mit Sorge, fortlaufend und sehr genau", heißt es.

Eine klare Einschätzung zu der Festsetzung des venezolanischen Präsidenten Maduro durch das US-Militär gibt es weiter nicht. Man stimme sich mit Partnern ab. "Wir ⁠rufen alle Beteiligten auf, nichts zu tun, was zu ‌einer Zuspitzung der Lage führen könnte und Wege zu einer politischen Beilegung zu suchen. Völkerrechtliche Normen sind einzuhalten." Die Venezolanerinnen und Venezolaner verdienten "eine friedliche und demokratische Zukunft".

+++ An vielen Orten weltweit feiern Exil-Venezolaner die Festnahme von Präsident Maduro.

Unter anderem in Madrid, Florida, Peru und Chile gingen Tausende Menschen auf die Straße und jubelten.

Venezolaner feiern in Madrid die Festnahme von Präsident Maduro durch die USA. (Bernat Armangue/AP)

+++ US-Präsident Trump hat die Festnahme von Venezuelas Präsident Maduro nach eigenen Angaben in Echtzeit verfolgt.

In einem Telefoninterview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump, er habe den Einsatz gemeinsam mit ranghohen Militärs in einem Raum seines Anwesens Mar-a-Lago beobachtet – es sei gewesen "wie eine Fernsehsendung zu schauen". Der venezolanische Staatschef sei in einem stark bewachten, festungsartigen Gebäude gefangen genommen worden.Bei dem Militäreinsatz sei kein US-Bürger getötet worden, was "erstaunlich" sei. "Ein Paar Männer wurden getroffen, aber sie sind zurückgekommen und offenbar in ziemlich guter Verfassung."

Trump sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: "Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten - es war unglaublich." Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine große Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden.

+++ Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau werden nach Angaben von US-Präsident Trump nach New York gebracht.

Trump sagte dem Sender Fox News, beide seien auf ein Schiff gebracht worden. Nach Trumps Angaben gab es bei dem US-Militäreinsatz in Venezuela auf amerikanischer Seite keine Toten, aber mehrere Verletzte.

+++ UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigt sich zutiefst beunruhigt ‌und spricht von einer Eskalation in Venezuela.

Der US-Militäreinsatz habe potenziell besorgniserregende Auswirkungen auf die Region, heißt es in einer Erklärung: "Diese Entwicklungen stellen einen gefährlichen Präzedenzfall dar."

+++ Der russische Außenminister Lawrow hat der venezolanischen Vizepräsidentin Rodriguez die Solidarität seines Landes zugesichert.

Das Außenministerium in Moskau erklärte, in einem Telefonat hätten sich beide Seiten dafür ausgesprochen, eine weitere Eskalation zu verhindern und durch einen Dialog einen Ausweg aus der Situation zu finden. Berichte, wonach sich Rodriguez in Russland aufhalte, weist das Ministerium als falsch zurück.

+++ Die Reaktionen aus Südamerika zu dem US-Angriff sind unterschiedlich.

Der argentinische Präsident Milei begrüßte die Gefangennahme von Staatschef Maduro als einen "Sieg der Freiheit". Brasiliens Präsident Lula da Silva sprach hingegen von einem "gefährlichen Präzedenzfall" auf dem Weg zu einer Welt, "in der das Recht des Stärkeren herrsche". Die Militäraktion erinnere an die "schlimmsten Momente der Einmischung" in die Politik lateinamerikanischer Länder.

+++ Die AfD äußert sich zurückhaltend zum US-amerikanischen Eingreifen in Venezuela.

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Markus Frohnmaier, sagte dem Dlf, grundsätzlich halte seine Partei am Prinzip der Nichteinmischung fest. Zugleich sei festzuhalten, dass die Wahlergebnisse in Venezuela international nicht anerkannt seien. Oppositionsparteien würden von Wahlen ausgeschlossen und das Land gelte als zentraler Urheber des Kokain-Schmuggels nach Europa. Für eine abschließende Bewertung wolle man die Begründung der USA abwarten.

+++ US-Justizministerin Bondi hat angekündigt, dass Maduro in den USA vor Gericht gestellt werden soll.

Bondi teilte mit, Maduro und seine Frau Cilia Flores müssten sich schon bald "vor amerikanischen Gerichten auf amerikanischem Boden der vollen Härte der amerikanischen Justiz stellen". Dabei geht es vor allem um den Vorwurf von Verbrechen im Zusammenhang mit Drogenhandel. Eine Anklage gegen Maduro liegt in den USA bereits seit 2020 vor. Damals wurde er unter anderem wegen Verschwörung zum Drogenterrorismus angeklagt. Dass nun auch seine Frau vor Gericht gestellt werden soll, war bislang unklar.

+++ Auch in Deutschland gibt es weitere Kritik an dem US-Vorgehen.

SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller sagte dem Deutschlandfunk: Ich verurteile die militärische Operation der USA in Venezuela sowie die Gefangennahme von Präsident Maduro mit aller Deutlichkeit. Dieses Vorgehen ist inakzeptabel und stellt einen gravierenden Bruch des Völkerrechts dar. Es ist zutiefst besorgniserregend, dass die Vereinigten Staaten damit offenkundig internationale Regeln missachten."

Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte ebenfalls dem DLF: "Der militärische Eingriff stellt einen Bruch des Völkerrechts dar und untergräbt die internationale Ordnung. Die Bundesregierung muss dies unmissverständlich benennen. Das gilt unabhängig davon, dass Maduro selbst schwere Menschenrechtsverstöße begeht."

+++ Nach dem Angriff der USA auf Venezuela haben mehrere US-Parlamentarier Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens geäußert.

Der demokratische Senator von Arizona, Gallego schrieb bei X: "Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben". Auch ein Parteifreund von Präsident Trump, der republikanische Senator Lee aus Utah, meldete Zweifel an: "Ich bin gespannt darauf zu erfahren, was – falls überhaupt etwas – diese Handlung verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte, angesichts des Fehlens einer Kriegserklärung oder einer Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt."

+++ Aus Sicht der Lateinamerika-Expertin Sabine Kurtenbach zeigt der Konflikt, dass Multilateralismus und internationale Beziehungen den reinen Machtverhältnissen geopfert würden.

Kurtenbach sagte im Deutschlandfunk, übergeordnete Werte würden immer nur dann hochgehalten, wenn sie ins eigene Kalkül passten. Sie betonte zugleich, dass Maduro für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sei und das Ergebnis einer Wahl ignoriert habe. Das Vorgehen der USA wiederum sei nicht gedeckt vom Völkerrecht. Kurtenbach leitet derzeit auch als Interimspräsidentin das Hamburger Forschungsinstitut GIGA.

+++ Auch von der EU-Außenbeauftragten Kallas liegt nun ein Statement vor.

""Ich habe mit Außenminister Marco Rubio und unserem Botschafter in Caracas gesprochen. Die EU beobachtet die Lage in Venezuela aufmerksam. Die EU hat wiederholt erklärt, dass Herrn Maduro die Legitimität fehlt, und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen. Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf. Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität."

+++ Die Nachrichtenagenturen schicken aktuelle Fotos aus Chile.

Die Bilder zeigen hunderte dort lebende Venezolaner, die den Sturz von Maduro feiern.

Menschen feiern im chilenischen Santiago die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA. (IMAGO / Aton Chile / IMAGO / Diego Martin / Aton Chile)

+++ Kolumbien bereitet sich nach Angaben von Präsident Petro nach dem US-Angriff auf Venezuela auf einen potenziellen "massiven Zustrom von Flüchtlingen" aus dem Nachbarland vor.

Petro teilte mit, seine Regierung habe noch vor der Morgendämmerung ein Treffen zur nationalen Sicherheit einberufen und Sicherheitskräfte an die Grenze geschickt. Petro gilt als scharfer Kritiker von US-Präsident Trump. Er wolle, so Petro, den UNO-Sicherheitsrat auffordern, sich mit der "Aggression gegen die Souveränität Venezuelas und Lateinamerikas" zu befassen.

+++ Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hat das Vorgehen der USA als "Putsch" verurteilt.

Er sagte der "Bild", die USA verließen mit Präsident Trump endgültig die regelbasierte Ordnung, die die Welt seit 1945 geprägt habe: "Venezuela ist zwar ein Unrechtsstaat, aber kein Iran, der Nachbarländer wie Israel in der Existenz bedroht." Washington kehre zur US-Doktrin von vor 1940 zurück - "ein Denken in Einflusszonen in denen das Recht des Stärkeren gilt und nicht internationales Völkerrecht", sagte Kiesewetter.

+++ Inzwischen gibt es auch erste Analysen und Einschätzungen zum Geschehen in Venezuela.

Der britische "Economist" etwa spricht von einem "extraordinary act of regime change", also in etwa von einem außergewöhnlichen Akt des Regimewechsels. Fünf Monate lang hätten die USA geduldig eine Armada in der Karibik aufgebaut - immerhin die größte Präsenz an Seestreitkräften seit der Kubakrise. Zum Einsatz selbst listet der "Economist" die verschiedenen Ziele auf, die getroffen wurden, darunter vor allem Militärbasen. Aber, so heißt es, einige der Angriffe könnten auch als Ablenkung gedient haben - um Präsident Maduro zu ergreifen.

+++ Der US-Sender CNN hat nach eigenen Angaben Videoaufnahmen von den Explosionen in Caracas verifiziert.

+++ Der festgenommene venezolanische Präsident Maduro soll nach Angaben von US-Vize-Außenminister Landau für seine "Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen werden.

"Der Tyrann ist gestürzt", schrieb Landau auf X. Maduro war in den USA schon 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Zudem setzte die US-Regierung eine Art Kopfgeld auf ihn aus.

+++ Der US-Militäreinsatz gegen Venezuela soll nach Angaben eines US-Senators inzwischen beendet sein.

Der republikanische Senator Mike Lee erklärte, dies habe ihm US-Außenminister Rubio in einem Telefonat mitgeteilt. Rubio erwarte nach der Gefangennahme Maduros "kein weiteres Vorgehen in Venezuela".

+++ Es treffen immer mehr Reaktionen auf den US-Militäreinsatz ein. Russland etwa kritisiert den Angriff deutlich.

Das Außenministerium teilte mit, das Vorgehen sei "zutiefst beunruhigend und verwerflich". Es gebe keine Rechtfertigung für diese "bewaffnete Aggression". "Ideologische Feindseligkeit habe über sachlichen Pragmatismus gesiegt", hieß es weiter.

+++ Bei dem US-Angriff soll es nach venezolanischen Angaben Tote gegeben haben. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Angaben nicht.

Die venezolanische Vizepräsidentin Rodríguez sagte im Fernsehen: "Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamte, Soldaten, Unschuldige und Zivilisten das Leben gekostet hat."

Über Venezuelas größtem Militärkomplex Fuerte Tiuna waren eine Reihe von Explosionen in der Hauptstadt Caracas zu ehen. Die Lage blieb zunächst unklar. (AFP / STR)

+++ Im Auswärtigen Amt wird heute der Krisenstab der Bundesregierung zusammentreten.

Aus dem Ministerium heißt es, man beobachte die Lage ‌in Venezuela sehr aufmerksam und verfolge die aktuellen Meldungen mit größter Sorge. Das Auswärtige Amt stehe im engen Kontakt mit der deutschen Botschaft in Caracas. Die Lage sei derzeit "in Teilen noch unübersichtlich". Die Bundesregierung stimme sich eng mit den Partnern ab.

+++ Der Iran hat die US-Angriffe auf Venezuela in aller Form verurteilt.

Das Außenministerium teilte mit, die militärische Intervention gegen einen unabhängigen Staat und ein Mitglied der Vereinten Nationen stelle einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar.

Feuer auf oder in der Nähe von Venezuelas größtem Militärgelände: Die venezolanische Regierung macht die USA für den "schweren militärischen Angriff" verantwortlich. (AFP / LUIS JAIMES)

+++ Venezuela kündigte inzwischen einen "massiven Einsatz" mit all seinen militärischen Mitteln an.

Verteidigungsminister Padrino erklärte, das betreffe alle Land-, Luft- und Marinestreitkräfte. Zitat: "Die Truppen der Invasoren (...) haben unseren Boden entweiht". Die US-Armee habe sogar Wohngebiete angegriffen. Derzeit würden Informationen über "Verletzte und Tote" zusammengetragen.

+++ Präsident Trump hat einen US-Angriff auf Ziele in Venezuela bestätigt.

Trump teilte mit, dabei seien Präsident Maduro und seine Frau festgenommen und außer Landes gebracht worden. In einem Post auf seinem Netzwerk "Truth Social" teilte Trump mit, es habe sich um einen großangelegten Einsatz gehandelt. Dieser sei in Zusammenarbeit mit den US-Strafverfolgungsbehörden erfolgt. Trump kündigte für 17 Uhr deutscher Zeit eine Pressekonferenz an.

+++ Venezuela hat nach den USA mehreren Explosionen in der Hauptstadt Caracas einen "schweren militärischen Angriff" vorgeworfen.

In einer Mitteilung der Regierung heißt es, Staatschef Maduro habe den Notstand ausgerufen. Auch mehrere Medien berichten unter Berufung auf amerikanische Vertreter, die USA hätten Venezuela angegriffen. Nach Informationen des Senders CBS hat Präsident Trump die Aktion genehmigt.

Venezuela - Explosionen in Caracas (AP / dpa / Matias Delacroix)

+++ Aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas werden Explosionen gemeldet.

In ersten Agenturberichten ist zudem die Rede von tieffliegenden Flugzeugen und aufsteigenden Rauchwolken. Im südlichen Teil von Caracas, unweit einer großen Militärbasis, fiel laut Reuters die Stromversorgung aus.