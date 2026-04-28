Dazu hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern eingeladen. Wirtschaftsministerin Reiche und Finanzminister Klingbeil nahmen teil; ebenso wie Vertreter aus der Finanzbranche, der Rüstungsindustrie und von Start Ups. Pistorius betonte, aus der Unterstützung Kiews im Kampf gegen den russischen Aggressor sei eine strategische Partnerschaft geworden. Deutschland könne von der Ukraine lernen, zum Beispiel in den Bereichen Drohnen und Cyberabwehr.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.