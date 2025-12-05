Sozialpolitik

Der Bundestag beschließt das Rentenpaket (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Für die sogenannte Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031 und die Ausweitung der Mütterrente stimmten am Ende 319 Abgeordnete, 225 votierten mit Nein, 53 enthielten sich. Bundeskanzler Merz hatte als Ziel ausgerufen, die sogenannte Kanzlermehrheit von 316 Stimmen zu erreichen.

AfD und Grüne hatten vor der Abstimmung ihre Ablehnung angekündigt. Die Linksfraktion hatte sich darauf verständigt, sich zu enthalten, und der Koalition damit das Erreichen einer eigenen Mehrheit erleichtert.

Wenn der Entwurf in zwei Wochen auch den Bundesrat passiert, kann das Gesetz am 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Der Abstimmung war ein wochenlanges Ringen in der Unions-Fraktion vorausgegangen. Vor allem junge Abgeordnete hatten wegen der voraussichtlichen Milliardenaufwendungen zur Sicherung des Rentenniveaus mit einem Nein gedroht und damit eine eigene Mehrheit des Regierungsbündnisses infrage gestellt.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.