Erwerbsminderungsrente

Demnach werden vom 1. Juli an auf Erwerbsminderungsrenten, die in den Jahren 2001 bis 2018 bewilligt wurden, Zuschläge in Höhe von maximal 7,5 Prozent gezahlt. Damit soll ausgeglichen werden, dass diese Gruppe nicht oder nur teilweise von zurückliegenden Verbesserungen profitiert hat.

Aufgrund technischer Schwierigkeiten erfolgt die Auszahlung zunächst getrennt von der zugrundeliegenden Rente. Erst ab Ende kommenden Jahres wird der Zuschlag als unmittelbarer Bestandteil der Rente berechnet und ausbezahlt.

