Trisomie

Bundestag debattiert über Prüfung von nichtinvasiven Pränataltests - Antrag an Ausschüsse verwiesen

Der Bundestag hat über sogenannte nichtinvasive Pränataltests beraten, die in der Schwangerschaft das Risiko für Trisomien bestimmen. In der Aussprache warben Abgeordnete einer fraktionsübergreifenden Gruppe für eine Überprüfung der von den Krankenkassen bezahlten Tests. Diese sollten künftig nur in begründeten Einzelfällen zum Einsatz kommen, sagte die Grünen-Abgeordnete Fischer.