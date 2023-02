Regierungserklärung

Kanzler Scholz warnt vor einem Überbietungswettbewerb bei Waffenlieferungen

Kanzler Olaf Scholz rechtefertigte in seiner Regierungserklärung sein Vorgehen in Bezug auf die Waffenlieferungen an die Ukraine. Zugleich warnte er vor einem Überbietungswettbewerb – der Zusammenhalt in Europa sei das höchste Gut.

Capellan, Frank | 08. Februar 2023, 13:16 Uhr