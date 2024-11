Nach Koalitionsbruch

Bundestag soll am 16. Dezember über Vertrauensfrage abstimmen

Der Bundestag soll am 16. Dezember über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Scholz abstimmen. Das kündigte SPD-Fraktionschef Mützenich an. Er und der Vorsitzende der Unionsfraktion, Merz, wollen am Abend mit Bundespräsident Steinmeier über diesen Termin sprechen.