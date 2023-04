Krise im Sudan

Ein Airbus der Luftwaffe landet mit aus dem Sudan evakuierten Bundesbürgern auf dem Flughafen BER. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Laut dem Entwurf sollen bis zu 1.600 Soldatinnen und Soldaten für die Mission eingesetzt werden können. Das Einsatzgebiet umfasst den Sudan und anliegende Seegebiete. Zur Begründung heißt es: "Die anhaltende Gewalteskalation in weiten Landesteilen sowie in der Hauptstadt Khartum machen ein Eingreifen von Kräften der Bundeswehr erforderlich mit dem Ziel, Leib und Leben deutscher Staatsangehöriger und

weiterer berechtigter Personen sowie im Rahmen verfügbarer Kapazitäten von Staatsangehörigen von Drittstaaten zu schützen." Das Mandat soll den Angaben zufolge am 31. Mai enden.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, der Sachverhalt sei kein Abhaken im Bundestag, sondern man werde da sehr bewusst namentlich abstimmen. Kiesewetter geht von einer großen Mehrheit im Parlament aus

Die Bundeswehr hat inzwischen nach eigenen Angaben weitere 100 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen. Auch andere europäische Staaten brachten ihre Staatsbürger in Sicherheit, darunter Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. Großbritannien kündigte eine Rettungsaktion im großen Maßstab an.

Feuerpause verlängert - Zweifel an Stabilität

Die um Mitternacht ausgelaufene Waffenruhe im Sudan wurde um 72 Stunden verlängert. Sowohl die Armee als auch die RSF-Miliz stimmten einer entsprechenden Vereinbarung zu. Sie war von den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien vermittelt worden.

Kiesewetter sagte dazu im Deutschlandfunk, die Feuerpause sei künstlich und dürfte in wenigen Tagen gebrochen werden. Eine weitere Eskalation der Lage im Sudan schloss Kieswetter nicht aus. Er verwies dabei auch auf die Rolle der russischen Söldner-Gruppe Wagner in dem ostafrikanischen Land, die dort aktiv sei. Das ganze Interview mit Roderich Kiesewetter können Sie hier nachlesen.

Schwerer Rückschlag für sudanesische Demokratiebewegung

Röhrs, die selbst durch die Evakuierungsflüge der Bundeswehr aus dem Sudan gebracht wurde, bezeichnete die ausgebrochenen Kämpfe als schweren Rückschlag für die Demokratiebewegung in dem Land. Bei den Verhandlungen, den Übergang zu einer Zivilregierung zu ermöglichen, habe es in den letzten Wochen Fortschritte gegeben. Nun hätten sowohl die sudanesische Armee als auch die rivalisierende RSF-Miliz verdeutlicht, kein Interesse an einer Demokratie zu haben. Durch den Abzug internationaler Botschaften könnten die Konfliktparteien nun ungestörter agieren.

Seit zehn Tagen Kämpfe

Im Sudan kämpfen seit zehn Tagen Truppen der beiden mächtigsten Generäle des Landes gegeneinander. Hunderte Menschen wurden getötet, zehntausende sind auf der Flucht.

In dem Konflikt stehen sich der De-facto-Präsident al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, und sein Stellvertreter Daglo gegenüber. Er ist Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte sich die RSF der Armee unterordnen und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Da sich beide Lager jedoch letztlich nicht einigen konnten, schlug der Konflikt in Gewalt um.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.