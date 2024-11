Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages von oben gesehen. (Unsplash / Claudio Schwarz / @purzlbaum)

Am Vormittag war die Sitzung für mehrere Stunden unterbrochen, damit sich die Fraktionen auf das weitere Vorgehen verständigen konnten. Ursprünglich waren für heute zahlreiche Abstimmungen geplant gewesen - etwa zur Aufarbeitung der Massenmorde an Menschen mit Behinderungen in der NS-Zeit, zur Organspende oder zur weltweiten Religionsfreiheit.

