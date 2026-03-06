Zum Auftakt der Debatte beklagte der CSU-Abgeordnete Pilsinger, dass das Gesundheitssystem derzeit zu ineffektiv sei. So gebe es etwa zu viele Krankenhaustage in Deutschland. Damit könne man nicht zufrieden sein, und dem
werde jetzt entgegengewirkt. Ziel sei es, die Patientenversorgung zukunftsfähig zu machen. Für die Opposition sprach der AfD-Abgeordnete Sichert mit Blick auf die Refom von Stückwerk. Sie bringe lediglich neue Bürokratie. Leittragende blieben Menschen in ländlichen Regionen.
Union und SPD wollen die Neuaufstellung der Kliniken an mehreren Stellen nachjustieren. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Warken sehen unter anderem mehr Mitspracherechte für die Länder und einen höheren Kostenanteil des Bundes vor. Vor allem kleinere Kliniken im ländlichen Raum sollen von Fristverlängerungen und zusätzlichen Ausnahmeregeln profitieren.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.