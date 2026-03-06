Stephan Pilsinger spricht im Bundestag. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Zum Auftakt der Debatte beklagte der CSU-Abgeordnete Pilsinger, dass das Gesundheitssystem derzeit zu ineffektiv sei. So gebe es etwa zu viele Krankenhaustage in Deutschland. Damit könne man nicht zufrieden sein, und dem

werde jetzt entgegengewirkt. Ziel sei es, die Patientenversorgung zukunftsfähig zu machen. Für die Opposition sprach der AfD-Abgeordnete Sichert mit Blick auf die Refom von Stückwerk. Sie bringe lediglich neue Bürokratie. Leittragende blieben Menschen in ländlichen Regionen.

