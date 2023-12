Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, SPD (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die Politik alleine werde das Problem Rechtsextremismus nicht lösen, sagte Bas dem "Tagesspiegel". Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus verschwänden nicht einfach. Angesichts dieser Gefahren seien ihr viele Bürgerinnen und Bürger zu leise.

Rechtspopulisten griffen die Demokratie immer mehr an, vernetzt in ganz Europa, sagte die SPD-Politikerin. In den sozialen Medien bekomme man in bestimmten Blasen nur noch Informationen, die dieses Weltbild verstärkten. Viele davon seien Fake-News. Das wirke sich auf die politische Debatte aus, meinte Bas.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.