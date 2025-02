Wie schon bei der US-Wahl - hier im Bild Jana Münkel und Sarah Zerback - können Sie auch bei der Bundestagswahl wieder hinter die Kulissen direkt ins Wahlstudio blicken. (Deutschlandradio / Frank Ulbricht)

Wir begleiten den Wahlabend mit einem ausführlichen Informationsangebot von 17 bis 23 Uhr in Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir liefern Analysen, die aktuellen Prognosen, geben Einblicke in Parteizentralen - und Sie können sich auf vielfältige Weise beteiligen.

17:05 - 21 Uhr: Das Wahlstudio mit Beteiligung via Teams

In unserem Sonderformat "Das Wahlstudio" blicken wir mit den Moderatoren Korbinian Frenzel und Friedbert Meurer auf die ersten Prognosen, schalten in die Parteizentralen und führen Interviews. Die Parteien- und Wahlforscherin Julia Reuschenbach, der Soziologe Steeffen Mau und der Publizist Andreas Rödder analysieren gemeinsam mit Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien den Abend.

Über Microsoft Teams können Sie außerdem die Sendung per Videoschalte verfolgen und hinter die Kulissen der Sendung blicken.

Den Teams-Link veröffentlichen wir am Wahltag hier.

21:05 - 23 Uhr: Politikpodcast live mit Hörerinnen- und Hörerbeteiligung

Im Anschluss an das Wahlstudio gehen wir im Politikpodcast in die tiefergehende Analyse - live in der App und in allen drei Radioprogrammen. Unsere Hosts Stephan Detjen und Sarah Zerback besprechen die Themen des Abends mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten - und Sie können sich beteiligen: via Whatsapp, Mail und Signal. Und Sie können auch live in die Sendung geschaltet werden und mitdiskutieren oder Ihre Fragen stellen.