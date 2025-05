Erstmals ist ein designierter Bundeskanzler im ersten Wahlgang nach einer Bundestagswahl durchgefallen: CDU-Chef Friedrich Merz. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Bei allen Kanzlerwahlen nach Bundestagswahlen seit Bestehen der Republik im Jahr 1949 hat sich der vorgeschlagene Kandidat durchgesetzt – auch wenn es in mehreren Fällen sehr knapp war. Friedrich Merz ist nun der erste Bewerber, der dabei gescheitert ist. Der CDU-Chef erhielt im ersten Wahlgang 18 Stimmen weniger als die Fraktionen von Union und SPD Sitze haben – und sechs Stimmen fehlten Merz zur nötigen absoluten Mehrheit von 316. Der Christdemokrat erhielt 310 Stimmen, 307 Abgeordnete votierten gegen ihn. Es gab drei Enthaltungen und eine ungültige Stimme. Nun ist offen, wann es einen zweiten Wahlgang gibt.

Die Wahl des Bundeskanzlers ist geheim und findet ohne vorherige Aussprache statt. Im Grundgesetz heißt es: „Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.“

Nach einem gescheiterten ersten Wahlgang wie jetzt geschehen hat der Bundestag weitere 14 Tage Zeit, einen Bundeskanzler zu wählen - ebenfalls mit der sogenannten Kanzlermehrheit, also 316 der 630 Abgeordneten. Innerhalb dieser 14-Tage-Frist können beliebig viele Wahlgänge stattfinden. Der Bundespräsident hat kein Vorschlagsrecht mehr. Es wäre auch möglich, dass ein anderer Kandidat als Merz antritt und gewählt wird.

Gelingt in dieser 14-Tage-Frist die Wahl eines Bundeskanzlers mit Kanzlermehrheit nicht, wird unverzüglich ein weiterer Wahlgang angesetzt. In diesem liegt die Hürde niedriger: Dann reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Kanzlerwahl. Erreicht der Kandidat zwar die einfache Mehrheit, nicht aber die sogenannte Kanzlermehrheit, hat der Bundespräsident zwei Möglichkeiten: Entweder er ernennt den Kandidaten, oder er löst den Bundestag auf. Die Folge wären dann Neuwahlen.

Ein Rückblick auf die vergangenen Kanzlerwahlen:

Konrad Adenauer und die eigene Stimme

Bei der ersten Bundestagswahl 1949 setzten sich die Unionsparteien knapp gegen die SPD durch und wurden stärkste Kraft. Doch die Mehrheit für den ersten Kanzler nach Kriegsende war hauchdünn. Es war wohl die eigene Stimme von CDU-Chef Konrad Adenauer, die dafür sorgte, dass der frühere Kölner Oberbürgermeister erster Regierungschef in Westdeutschland wurde.

Adenauer erreichte exakt die für die absolute Mehrheit erforderliche Mindestzahl von 202 der 402 Abgeordneten-Stimmen. Er blieb 14 Jahre lang Bundeskanzler. Nie wieder war eine Kanzlerwahl so knapp wie bei Adenauers erster Wahl 1949.

Kanzler des Übergangs: Erhard und Kiesinger

Ludwig Erhard war ein populärer Wirtschaftsminister. 1963 löste er nach jahrelangen Debatten zwischen CDU/CSU und dem Koalitionspartner FDP den hochbetagten Konrad Adenauer ab. Die Kanzlermehrheit war deutlich (279 Ja- zu 180 Nein-Stimmen), aber Erhard wird 1966 schon wieder abgelöst.

Nach dem Bruch des schwarz-gelben Bündnisses regierte erstmals die SPD als Juniorpartner mit. Die Große Koalition hatte eine überwältigende Mehrheit im Bundestag. Kanzler wurde Kurt-Georg Kiesinger (CDU, in der Nazizeit NSDAP). Das Ergebnis: 340 Abgeordnete stimmten für ihn. Gegen Kiesinger votierten nur 109 Parlamentarier, bei einer ungültigen Stimme und 23 Enthaltungen.

Willy Brandt – Machtwechsel und Misstrauensvotum

1969 löste SPD-Chef Willy Brandt Kiesinger als Bundeskanzler ab. Erstmals stellten die Sozialdemokraten den Regierungschef. Zwar hatte die Union bei der Bundestagswahl vorn gelegen, doch Brandt gelang es, ein Bündnis mit der FDP zu schmieden. Die Mehrheit im Bundestag war schmal: Brandt benötigte 249 Stimmen für die notwendige absolute Mehrheit - er erhielt 251 Stimmen.

Als die Mehrheit der sozialliberalen Koalition in den Folgejahren unter anderem wegen der umstrittenen Ostpolitik bröckelte, beantragte die Union im Jahr 1972 ein konstruktives Misstrauensvotum. Doch der Antrag, den CDU-Politiker Rainer Barzel zum Kanzler zu wählen, scheiterte knapp. Willy Brandt blieb im Amt. Wenige Monate später gewann die SPD deutlich die Bundestagswahl – und Brandt wurde mit 289 Stimmen (203 Nein) erneut zum Kanzler gewählt.

Helmut Schmidt – Dreimal gewählt, einmal hauchdünn

Im Sommer 1974 trat Brandt zurück. Sein Nachfolger wird Helmut Schmidt. Für die absolute Mehrheit benötigte er 249 Stimmen – bei der Abstimmung erhielt er 267 von 492 abgegebenen Stimmen. Bei der Bundestagswahl 1976 schmolz die sozialliberale Mehrheit. Schmidt wurde mit knappen 250 Stimmen im Bundestag wiedergewählt – nur eine über der absoluten Mehrheit von 249 Stimmen.

Der Sozialdemokrat aus Hamburg ist der bisher einzige per Parlamentsvotum gestürzte Bundeskanzler. Nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition 1982 löste ihn Helmut Kohl (CDU) per konstruktivem Misstrauensvotum ab.

Helmut Kohl – Ein Mal wurde es knapp in 16 Kanzlerjahren

1983, 1987, 1990 und 1994. Vier Bundestagswahlen gewann Kanzler Helmut Kohl für die Union. Bei den Kanzlerwahlen wurde es nur einmal knapp. Bei der Bundestagswahl 1994 hatten die Koalitionsparteien CDU/CSU und FDP an Zustimmung verloren. Bei der Kanzlerwahl lag er mit 338 zu 333 Stimmen vorn. Nicht alle 341 Koalitionsabgeordneten hatten also für Kohl gestimmt. Der CDU-Chef lag nur eine Stimme über der Kanzlermehrheit. 1998 wurde der Regierungschef abgewählt. Bei der Bundestagswahl siegte die SPD.

Gerhard Schröder – Vertrauensfragen und Neuwahlen

Die rot-grüne Koalition, die sich nach der Bundestagswahl 1998 bildete, hatte im Parlament 345 Mandate. Bei der Kanzlerwahl erhielt der Sozialdemokrat Gerhard Schröder dann sogar 351 Stimmen (287 Nein).

Rot-Grün wurde bei der Bundestagswahl 2002 knapp bestätigt. Bei der Kanzlerwahl wurde es ebenfalls enger: Schröder erhielt 305 Stimmen (absolute Mehrheit: 302). 292 Abgeordnete votierten gegen ihn. Der Sozialdemokrat stellte in seiner Amtszeit zwei Vertrauensfragen – die zweite im Jahr 2005, um damit vorgezogene Neuwahlen zu ermöglichen. Diese Bundestagswahl verlor Schröder mit seiner SPD.

Angela Merkel – GroKo-Kanzlerin mit satten Mehrheiten

Von 2005 bis 2021 war Angela Merkel Bundeskanzlerin. In drei von vier Legislaturperioden regierte sie in großen Koalitionen mit satten Mehrheiten. Zwar gab es dabei immer wieder Nein-Stimmen offenbar auch aus den Reihen von CDU/CSU und SPD, aber Merkels Kanzlermehrheit stand immer. Das galt auch in der schwarz-gelben Koalition, die 2009 startete. 323 Abgeordnete stimmten für Merkel, 285 gegen sie.

Olaf Scholz – Solide Mehrheit, vorzeitiger Koalitionsbruch

2021 wurde Olaf Scholz der dritte sozialdemokratische Kanzler der Republik. Im Parlament hatte das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP eine deutliche Mehrheit. Bei der Kanzlerwahl stimmten 395 Abgeordnete für Scholz. 303 Parlamentarier votierten gegen ihn.

Doch die Koalition zerbrach vorzeitig. Scholz wählte wie einst Schröder den Weg über die Vertrauensfrage und vorzeitige Neuwahlen. Die Bundestagswahl 2025 ging für die SPD verloren.

tei, mit AFP und Informationen auf der Internetseite des Bundestags