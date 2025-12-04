BSW-Einspruch abgelehnt

Die Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden. (Michael Kappeler/dpa)

Die Mehrheit im Ausschuss hält den Einspruch für unbegründet, wie der Vorsitzende Karaahmetoğlu in Berlin mitteilte. Der SPD-Politiker betonte, der Ausschuss habe die Anliegen des BSW sehr genau geprüft. Doch habe sich der Sachvortrag des BSW in allen Teilen als unzutreffend herausgestellt. Das entspricht der vorangegangenen Beschlussempfehlung.

BSW: Bundesweit fehlten 9.529 Stimmen

Das BSW war laut amtlichem Endergebnis der Bundestagswahl vom 26. Februar mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen extrem knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nach Angaben der Partei fehlten bundesweit 9.529 Stimmen. Sie geht von Zählfehlern aus und nimmt an, dass das BSW eigentlich im Bundestag sitzen müsste.

Nach dem Wahlprüfungsausschuss muss sich nun zunächst noch das Plenum des Bundestags mit der Sache befassen. Folgt die Mehrheit dem Votum des Ausschusses, will das BSW vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.

