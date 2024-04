Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz Steffi Lemke (picture alliance / Metodi Popow)

In der kanadischen Hauptstadt gehen heute die Verhandlungen über ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung weiter. Zu den mehrtägigen Gesprächen werden Delegierte aus mehr als 170 Ländern erwartet, darunter Lemke.

Millionen Tonnen landen im Meer

Die weltweite Plastikproduktion hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Millionen Tonnen landen in der Umwelt und im Meer, oft in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln. Größtes Problem ist es, dass sich viele der Kunststoffe biologisch nicht abbauen.

Umweltverbände fordern deshalb klare Vorgaben, um die Plastikproduktion bis 2040 um 75 Prozent zu reduzieren. Vertreter der Erdölförderländer setzen sich dafür ein, dass Regeln lediglich den Charakter von Selbstverpflichtungen haben.

