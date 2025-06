Deutsche Bahn

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will die Bahn reformieren. (Michael Kappeler/dpa)

Die derzeitige Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von rund 60 Prozent sei inakzeptabel, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Es müsse eine Zielmarke von 80 bis 90 Prozent angestrebt werden. Auch in den Bereichen Sicherheit und Sauberkeit gelte es, die Bahn besser zu machen, erklärte Schnieder.

Über die im Koalitionsvertrag festgelegten Veränderungen an der Spitze des Staatsunternehmens möchte der Verkehrsminister laut Bericht in den kommenden zwei Monaten entscheiden. Insbesondere Bahn-Chef Lutz war zuletzt in die Kritik geraten.

