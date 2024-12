Jordanien-Besuch

Verteidigungsminister Pistorius ist in Jordanien eingetroffen. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Syrien dürfe nach mehr als 50 Jahren Herrschaft des Assad-Clans nicht erneut zum Spielball externer Mächte wie Russland, Iran oder der libanesischen Hisbollah-Miliz werden. Pistorius kündigte an, im Januar zu Gesprächen in die Türkei zu reisen, um die Lage in Nahost zu erörtern. Bundesaußenministerin Baerbock hatte ihren Staatsminister Lindner als Sonderkoordinator für Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes eingesetzt. Dieser solle die deutsche Präsenz in dem Land erhöhen, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Die Ministerin bot deutsche Hilfe für die Beseitigung von Chemiewaffen an. Sie müssten möglichst rasch "in internationales Gewahrsam genommen werden".

Neben Truppenbesuchen bei den deutschen Einsatzkontingenten stehen bei Pistorius' zweitägigem Besuch in Jordanien und im Irak auch politische Gespräche mit Regierungsvertretern auf dem Programm, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 mit derzeit rund 300 Männern und Frauen am internationalen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat". Jordanien und der Irak sind Nachbarländer Syriens.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.