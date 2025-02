Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer (Archivbild) (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Die Ukraine kämpfe für unsere Freiheit, sagte er in einem vom ukrainischen Oberbefehlshaber Syrskyj auf Telegram veröffentlichten Video. Syrskyj dankte Deutschland und erklärte, Breuer sei über die Lage an der Front, in den Streitkräften und über den weiteren Bedarf an Waffen, Munition und Ausbildung informiert worden. Zudem sei es um Fragen der Wartung und der Reparatur deutscher Militärtechnik gegangen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.