Wichtig für die schnelle Verlegung von Truppen und Material: Transportflugzeug A400M der Luftwaffe (IMAGO / Maurizio Gambini)

Spätestens mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist eine Aufgabe für die Bundeswehr wieder im Fokus: die Verteidigung des NATO-Gebiets. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll dringend notwendige Investitionen ermöglichen. Doch die Truppe steht immer noch am Anfang.

Die Wehrpflicht ausgesetzt, die Kasernen marode, die Ausstattung schlecht: Die Bundeswehr steht in der allgemeinen Wahrnehmung schlecht da. Das zeigen auch die alljährlichen Berichte der Wehrbeauftragten des Bundestags. In die Mängelliste reiht sich die Zahl des Personals ein. „Deutschland rüstet auf“, hieß es 2017.

Damals wurde die Zielgröße der Armee auf rund 200.000 Soldatinnen und Soldaten festgelegt. Es gab knapp 178.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Erreicht wurde das Ziel noch immer nicht, dabei wäre das wichtig, meint Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München.

181.514 Menschen in Uniform gibt die Bundeswehr aktuell an (Stand Ende Dezember 2023). „Jetzt haben wir halt eine 182.000-Männer und -Frauen-Armee aus Profis. Aber was wir nicht haben, ist Masse“, sagt Masala. Im Ukraine-Krieg zeige sich, dass die Zahl der Soldatinnen und Soldaten wichtig ist - neben der Technologie.

Probleme mit Munition und Waffensystemen sollten mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro von 2022 gelöst werden. Und tatsächlich wurden viele Beschaffungen angestoßen – sogar in einem Umfang, der historisch ist, wenn man auf die vergangenen 30 Jahre blickt. Doch es dauert, bis das neue Material ankommt, teils mehrere Jahre.

Kritikern ist das deutsche Beschaffungswesen weiterhin zu träge und die bestellten Mengen unzureichend. So sollen die an die Ukraine abgegebenen Panzerhaubitzen bis 2030 ersetzt werden. Ersatz für Mehrfachraketenwerfer kommt frühestens 2028. Gerade beschlossen wurden 19 neue Flugabwehrkanonenpanzer als Nachfolger für das schon vor Jahren ausgemusterte Waffensystem Gepard.

Die Extra-Finanzierung der Bundeswehr endet vorerst im Jahr 2027: Dann soll der Sondertopf von 100 Milliarden Euro ausgeschöpft sein. Das sei nicht nachhaltig, bemängeln Beobachter wie Claudia Major. Sie ist Forschungsgruppenleiterin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, in Berlin. Wie es weitergeht, wenn das Geld ausgegeben ist, ist noch unklar – auch wenn die Bundesregierung bekräftigt, dass Deutschland das Ziel auch in den Jahren ab 2028 erfüllen wolle.

Nachwuchs bleibt eines der drängendsten Themen bei der Bundeswehr. Für eine Karriere begeistern sollen Werbekampagnen, Stände auf Messen, Kennenlern-Camps und Besuche in Schulen. Früher war die Bundeswehr so aufgestellt, dass ehemalige Soldaten hätten herangezogen werden können, um die Stärke der Truppe von gut 500.000 auf etwa 1,3 Millionen Mann zu erhöhen. Wiederherstellen lässt sich das nicht ohne weiteres: Die alten Strukturen und Einheiten, die mit Reservisten hätten aufgefüllt werden können, gibt es nicht mehr.

Nur noch 39.000 Reservisten

Und mit der Aussetzung der Wehrpflicht wurde auch der Dienst in der Reserve zu einer freiwilligen Angelegenheit. Außerdem muss der Arbeitgeber damit einverstanden sein. Etwa 39.000 aktive Reservedienstleistende gebe es aktuell, teilt die Bundeswehr mit. 90.000 sollen es werden.

Mit einer Kampfbrigade der Bundeswehr ab dem Jahr 2025 in Litauen will Deutschland ein klares Zeichen senden. Denn besonders fürchten sich in der NATO die baltischen Staaten vor einem Angriff. „Sicherheit in der NATO ist unteilbar. Wir sind bereit, jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets zu verteidigen“, betont Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Eine geplante dauerhafte Stationierung Tausender deutscher Soldatinnen und Soldaten im Ausland, wie nun in Litauen: Das gab es bislang noch nicht. Sie ist Neuland für die Truppe, wie auch für die Politik.

Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Krieg in Europa fühlt sich auch ein Krieg auf NATO-Gebiet nicht mehr undenkbar an. Einige Militärexperten halten einen russischen Angriff unter Präsident Wladimir Putin für möglich - etwa fünf bis acht Jahre nach einem etwaigen Ende des Kriegs in der Ukraine.

Warum dann? „Weil Russland dann in der Lage ist, das Militär- und Industriepotenzial auf andere Aufgaben umzulenken“, meint Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Putins mögliches Ziel sei aber nicht ganz Europa, sondern das Baltikum. Er könne einen Keil in das Bündnis schlagen wollen, um zu testen, ob die NATO-Staaten einander wirklich beistehen. „Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein Nato-Land angreift“, sagt auch Verteidigungsminister BorisPistorius (SPD).

Früher war die Bundeswehr oft auf Missionen außerhalb des NATO-Gebiets – sogenannte Stabilisierungseinsätze. Das ändert sich: „Es geht darum, dass diese Bundeswehr als Gesamtkörper einsatzfähig sein muss“, meint Verteidigungspolitikexperte Mölling. „Das ist nicht mehr Stabilisierung, wo man ein Bataillon und eine Brigade schickt, und die anderen können sich ausruhen und ihre Klamotten wieder zusammenbauen. Hier geht es darum, dass eine Armee vom ersten Tag an komplett einsatzfähig sein soll.“

Die Nato probt gerade den Ernstfall – mit ihrem Großmanöver Steadfast Defender („Standhafter Verteidiger“) von Norwegen über das Baltikum bis nach Rumänien. Deutschland ist mit 12.000 Männern und Frauen unter dem Namen Quadriga dabei. Die Bundeswehr verlegt dafür verschiedene Einheiten in verschiedene Länder.

Innerhalb der NATO gilt Deutschland als Drehkreuz im Herzen Europas. „Wenn man die Truppen nicht schnell genug bewegen kann, nutzen die Truppen auch nichts“, sagt Militärexpertin Claudia Major. Die Verteidigung des Bündnisses hänge letztlich davon ab, ob die logistischen Fragen erfolgreich bewältigt werden können. „Und da ist Deutschland aufgrund der Lage zentral.“

Das Szenario des Großmanövers ist eine direkte Antwort auf die Bedrohung durch Putin: ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium würde zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des Nato-Vertrags führen. Er regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle gesehen wird.

Bis 2025 will Deutschland Teile seines Heeres so umbauen, dass es im Fall des Falles sofort einsatzfähig wäre, um NATO-Mitglieder zu verteidigen. Das Projekt läuft unter dem Namen „Division 2025“. Die 10. Panzerdivision wurde als Einsatz-Truppe ausgewählt. Allerdings dauert es noch, bis sie komplett ausgestattet ist. Denn der Zeitplan ist straff. Vor Beginn des Ukraine-Krieges galt noch 2027 als Zieljahr der Politik. Experten bezweifeln denn auch, dass das schneller Ziel erreicht werden kann.