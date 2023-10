Krieg in Nahost

Ein A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das teilten das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium mit. Drei Flugzeuge der Luftwaffe waren demnach im Einsatz. Die Aktion schloss an die vom Auswärtigen Amt organisierten zivilen Sonderflüge der vergangenen Tage an.

Zwei Transportmaschinen landeten heute Morgen auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 beziehungsweise 29 Passagiere. Am Nachmittag erreichte dann ein Airbus A321 der Bundeswehr mit 82 Menschen an Bord den Berliner Flughafen BER.

