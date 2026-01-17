Streit um Grönland

Das deutsche Bundeswehr-Team ist in Grönland eingetroffen. (picture alliance / dpa / Julia Wäschenbach)

Generalmajor Andersen sagte an Bord eines Schiffes der dänischen Marine im Hafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk, er habe mit Vertretern der NATO-Verbündeten gesprochen und diese eingeladen. Und natürlich seien auch die USA als Teil der NATO eingeladen. An der Erkundungsmission beteiligen sich neben Gastgeber Dänemark auch Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen.

US-Präsident Trump hatte wiederholt den Anspruch der USA auf Grönland geäußert. In den vergangenen Wochen bekräftigte er seine Pläne zur Aneignung der Insel mehrfach und schloss den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Trump begründet seine Pläne mit Sicherheitsinteressen in der Arktis und verweist auf zunehmende Aktivitäten Chinas und Russlands in der Region. Zudem drohte er den Ländern mit Zöllen, die gegen sein Vorhaben eintreten.

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnte davor, die USA zu unterschätzen, und forderte eine klare Reaktion des Militärbündnisses und der EU auf die US-Ansprüche. Für den Nachmittag sind auf Grönland und in mehreren Städten Dänemarks Demonstrationen gegen die USA angekündigt.

Soldaten europäischer Länder beginnen Erkundungsmission

Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland hatte am Mittwoch keine Lösung im Konflikt um die Besitzansprüche der USA gebracht. Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark und damit auch Teil der NATO und Bündnispartner der USA.

Vor dem Hintergrund der Spannungen hatte das Verteidigungsministerium in Berlin die Entsendung von Bundeswehrsoldaten für eine Erkundungsmission nach Grönland angekündigt. Gestern Abend trafen 15 Bundeswehrsoldaten in Nuuk ein. Das deutsche Team - 15 Männer und Frauen - besteht nach Angaben des Ministeriums aus Logistikern und Experten unterschiedlicher Bereiche. Sie sollen Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Es gehe um die Frage, ob die Arktis sicher sei und inwiefern Deutschland mit seinen NATO-Partnern dazu beitragen könne, sagte ein Sprecher.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.