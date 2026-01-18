Sicherheitspolitik

Das Bundeswehr-Erkundungsteam in Grönland (Archivbild) (picture alliance / dpa / Julia Wäschenbach)

Der Erkundungsauftrag sei abgearbeitet worden, nun erfolge in Deutschland die Auswertung. Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Mittwoch zunächst mitgeteilt, dass der Einsatz bis zum 17. Januar, also bis Samstag, dauern solle. Gestern hieß es dann laut der Deutschen Presse-Agentur, es sei nicht absehbar, wie lang der Aufenthalt dauere. Heute betonte die Bundeswehr, es handle sich nicht um einen Abbruch.

Soldaten wurden auf Einladung Dänemarks entsandt

Auf Einladung Dänemarks hatte mehrere NATO-Partner Soldaten nach Grönland geschickt. Nach Darstellung der Bundeswehr ging es darum, die Möglichkeiten herauszufinden, wie die Sicherheit in der Arktis mit Blick auf russische und chinesische Bedrohungen gewährleistet werden kann.

Allerdings spielte auch der Plan von US-Präsident Trump eine Rolle, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen - möglicherweise durch einen Erwerb der Insel. Trump selbst argumentiert, die USA brauchten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Dänemark und Grönland haben Trumps Ansinnen mehrfach mit Nachdruck zurückgewiesen.

Trump hatte zuletzt den europäischen Partnern Dänemarks, darunter auch Deutschland, mit Zusatzzöllen gedroht und damit erneut viel Kritik auf sich gezogen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.