Das müsse man in aller Konsequenz durchdenken und dann entsprechende Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Ein Militäreinsatz in der Ukraine sei nicht zielführend, wenn es keine gemeinsame Strategie gebe.
Wüstner bekräftigte zugleich, dass die Debatte über Sicherheitsgarantien zu früh komme, da man zunächst einen Waffenstillstand erreichen müsse. Dafür müsse die Ukraine gestärkt und international Druck auf Russland erzeugt werden.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte der BBC, die beste Sicherheitsgarantie sei eine starke ukrainische Armee. Die Unterstützerländer seien gefragt, selbst zu entscheiden, welchen Beitrag sie leisten könnten.
