Krieg in der Ukraine
Bundeswehrverband-Chef Wüstner: Sicherheitsgarantien müssen in aller Konsequenz durchdacht werden

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, fordert mehr Klarheit in der Debatte über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die Politik müsse viel mehr erklären, was das konkret bedeute, sagte Wüstner im Deutschlandfunk. Sicherheit gehe nur über Abschreckung.

    Andre Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes (IMAGO / Jürgen Heinrich / IMAGO / Jürgen Heinrich)
    Das müsse man in aller Konsequenz durchdenken und dann entsprechende Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Ein Militäreinsatz in der Ukraine sei nicht zielführend, wenn es keine gemeinsame Strategie gebe.
    Wüstner bekräftigte zugleich, dass die Debatte über Sicherheitsgarantien zu früh komme, da man zunächst einen Waffenstillstand erreichen müsse. Dafür müsse die Ukraine gestärkt und international Druck auf Russland erzeugt werden.
    Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte der BBC, die beste Sicherheitsgarantie sei eine starke ukrainische Armee. Die Unterstützerländer seien gefragt, selbst zu entscheiden, welchen Beitrag sie leisten könnten.

    Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.