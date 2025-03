Verteidigung

Die Bundeswehr schrumpfe weiterhin und sei überaltert, erklärte Wüstner. (IMAGO / Dominika Zarzycka)

Die Bundeswehr schrumpfe weiterhin und sei überaltert, erklärte Wüstner. Deshalb gebe es Personalbedarf in allen Teilen der Streitkräfte. Er gehe davon aus, dass sich die kommende Regierung noch in diesem Jahr gesetzlich mit dem Thema Wehrpflicht beschäftigen werde.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, stellt am Vormittag ihren Jahresbericht 2024 vor. In den Berichten der vorangegangen Jahre wurde wiederholt deutliche Kritik an der Ausrüstung der Bundeswehr geübt, aber auch der Mangel an Personal beklagt.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.