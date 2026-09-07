Nach Wahlsieg in Sachsen-Anhalt

In Frankfurt am Main protestierten am Sonntag rund 2.500 Menschen gegen die AfD. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

In verschiedenen Städten forderten sie ein Verbotsverfahren gegen die Partei. Kundgebungen gab es unter anderem in Kiel, Hamburg, Berlin, Aachen, Frankfurt und Mainz. Für den Abend wurden weitere Proteste angekündigt, darunter erneut in Berlin sowie in Rostock und Saarbrücken. In Köln soll es morgen eine Kundgebung geben, in Leipzig wird für das kommende Wochenende mobilisiert. Es wird mit weiteren Kundgebungen gegen die AfD gerechnet.

Die Wahl war auch in Sachsen-Anhalt selbst von mehreren Kundgebungen und Protesten begleitet worden. In Halle wurde eine Anlaufstelle für besorgte Bürger eingerichtet. Eine Mitorganisatorin erklärte, man fange hier damit an, offen über die eigene Angst zu reden, statt allein zu Hause zu sitzen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.