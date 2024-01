Demos gegen Rechtsextremismus

Demonstration gegen Rechtsextremismus in Darmstadt (dpa / Boris Roessler)

In Darmstadt versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 17.000 Demonstrierende. Rund 5.000 Menschen wurden am frühen Abend bei einer Kundgebung in Heilbronn gezählt, es habe aber noch Zulauf gegeben, sagte ein Polizeisprecher. In Rottenburg am Neckar beteiligten sich den Angaben zufolge etwa 4.000 Menschen an den Protesten. In Schwerin waren es nach Schätzungen der Polizei mindestens 2.500 Teilnehmer.

Am Wochenende hatten sich nach Polizeiangaben bundesweit mehr als 900.000 Menschen an Demonstrationen gegen rechts beteiligt. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verwies darauf, dass die Veranstalter die Teilnehmerzahl ihrer Kundgebungen teilweise deutlich höher einstuften als die Polizei.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.