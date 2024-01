Massenproteste

In Frankfurt am Main versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 35.000 Teilnehmer zu einer Kundgebung gegen rechts. (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Auch in Erfurt kamen bislang 6.000 Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus und Demokratiefeindlichkeit zu setzen. Kundgebungen sind auch in Nürnberg, Stuttgart, Halle und Westerland angemeldet. In Hannover haben Niedersachsens Ministerpräsident Weil und der ehemalige Bundespräsident Wulff ihre Teilnahme zugesagt. Auch in Berlin, Dortmund und Heidelberg wollen Menschen gegen rechts auf die Straße gehen.

Bundesinnenministerin Faeser sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Demokratie werde angegriffen und müsse aktiv verteidigt werden. Die Grünen-Co-Vorsitzende Lang betonte, die Mehrheit stehe auf für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Demonstrationen zeigten eindringlich, dass in Deutschland kein Platz für Brandstifter und Hetzer sei.

Anlass für die zahlreichen Proteste ist ein kürzlich bekannt gewordenes rechtsextremes Treffen in Potsdam.

