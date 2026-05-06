Politisch motivierte Straftaten

Die Polizei geht bundesweit mit Razzien gegen rechtsextreme Jugendliche vor. (www.imago-images.de/U. J. Alexander)

Gegen mehrere Personen wird nach Auskunft des Generalbundesanwalts zudem wegen Rädelsführerschaft und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, soll der jüngste Beschuldigte erst 16 Jahre alt sein.

Die rechten Jugendorganisationen "Jung und Stark" sowie "Deutsche Jugend Voran" sind seit 2024 verstärkt in Erscheinung getreten. Sie gelten als besonders gewaltbereit und in der Szene gut vernetzt. Beobachter schätzen, dass die Gruppen mehrere hundert Mitglieder haben.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.