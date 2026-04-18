Iran-Krieg

Betanken einer Maschine mit Kerosin am Flughafen München. (dpa / Sven Simon / Frank Hoermann)

Die CDU-Politikerin sagte der Nachrichtenagentur dpa, zwar nehme die Regierung die Sorgen der Luftfahrtbranche ernst. Man könne aber mit der nationalen Reserve reagieren, sollte hierzulande eine Versorgungsknappheit mit Jet-Treibstoff drohen. Reiche fügte hinzu, für Montag habe ihr Ressort gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium Versorger, Flughäfen, Airlines und Verbände zu einem Gespräch eingeladen.

Bundesfinanzminister Klingbeil hatte gefordert, Warnungen vor einer Kerosinknappheit sehr ernst nehmen. Hintergrund ist eine Mitteilung der Internationalen Energieagentur, wonach wegen der Blockade der Straße von Hormus ein Engpass bei der Versorgung entstehen könnte.

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Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.