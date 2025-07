Staatliche Milliarden-Subventionen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Das Fördern nur einzelner Projekte mit Milliarden-Steuergeldern wie unter ihrem Vorgänger Habeck müsse sorgfältigst geprüft werden, sagte die CDU-Politikerin am Rande eines Unternehmens-Besuchs in Franken. Fälle wie Intel in Sachsen-Anhalt oder auch Northvolt in Schleswig-Holstein müssten in Zukunft vermieden werden. Zwar müsse Deutschland vor allem bei Hochleistungschips vorankommen. Bei der Förderung lediglich weniger Großprojekte sei sie aber skeptisch. Die Haushaltsmittel für das Intel-Vorhaben waren nie geflossen. Beim schwedischen Batterie-Hersteller Northvolt könnte dagegen ein mehrstelliger Millionenbetrag verlorengegangen sein.

Reiche will am Montag zu Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff nach Magdeburg reisen.

