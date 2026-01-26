Der Nordsee-Gipfel in Hamburg hat begonnen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Martin Meissner)

Die CDU-Politikerin sagte zu Beginn des Treffens, man sehe hier zunehmende Angriffe: Attackiert würden Stromnetze, Pipelines sowie wichtige Datenkabel, die für die digitale Souveränität des Kontinents von entscheidender Bedeutung seien. Europa stehe hier aber zusammen. Die Infrastruktur werde ausgebaut und gleichzeitig gesichert.

Zu dem Treffen in der Hansestadt hat Bundeskanzler Merz eingeladen. Hochrangige Vertreter aus mehreren Nordsee-Anrainerstaaten und der NATO beraten auch darüber, wie Windparks und Wasserstoff den Weg zum Erreichen der Klimaziele ebnen können.

