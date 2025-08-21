Besonders solche mit Chatfunktionen ohne ausreichende Vorsorgemaßnahmen hätten ein erhöhtes Risiko von sexualisierter Gewalt, teilte die BzKJ dem Deutschlandfunk mit. So drohen etwa Erpressung durch erschlichene Nacktbilder - Sextortion - oder verschleierte Kontaktaufnahmen zu Kindern durch Erwachsene mit Missbrauchsabsichten - Cybergrooming. Die Bundeszentrale drängt auf wirksame Altersprüfungen und Voreinstellungen bei den Kommunikationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Erst zu Jahresbeginn wurde die Altersempfehlung für Roblox von 12 auf 16 Jahre angehoben. Roblox kündigte zwar Verbesserungen an. Wie wirksam sie seien, könne aber noch nicht eingeschätzt werden, so die BzKJ. Sie nimmt heute an einem Runden Tisch von Roblox mit Experten für Online-Sicherheit teil. Er findet im Rahmen der Computerspielemesse Gamescom in Köln statt. - In den USA droht Roblox derweil eine Klagewelle von Missbrauchsopfern.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.