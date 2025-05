Russischer Angriffskrieg

Russland und die Ukraine hatten zuletzt erneut Gefangenene ausgetauscht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Efrem Lukatsky)

Russland attackiere zudem bewusst die Zivilbevölkerung, um den Ukrainern zu zeigen: "Ihr seid nirgendwo sicher." Das mache eine Rückkehr für Soldaten ins normale Leben und eine Verarbeitung des Geschehenen extrem schwierig. "Der Krieg hat sich tief in die Gesellschaft eingegraben".

Viele Menschen auf Hilfe angewiesen

Nach Angaben von Müller sind inzwischen 40 Prozent der Menschen in der Ukraine auf Hilfslieferungen angewiesen, darunter viele alte Menschen, die nicht mehr die Kraft hätten, die Frontgebiete zu verlassen. Die materielle Not nehme im Land zu. Zugleich mache sich auch in der Ukraine bemerkbar, dass die USA ihre internationale humanitäre Hilfe stark gekürzt hätten.

Caritas unterhält 67 Sozial-Zentren in der Ukraine

Caritas international hat nach eigenen Angaben 2024 für Hilfsprojekte in der Ukraine rund 11,5 Millionen Euro aufgewandt. Die Organisation unterhält unter anderem 67 Sozial-Zentren mit Beratungs-, Therapie- und Hilfsangeboten.

