CDU-Arbeitnehmerflügel

Dennis Radtke, CDA-Bundesvorsitzender, spricht auf der 41. Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (Florian Wiegand / dpa)

Radtke sagte im WDR-Fernsehen, man wolle auch in Zukunft noch ein hohes Versorgungsniveau auf Grundlage einer soliden Finanzierung haben. Die drei Säulen der Rentenversicherung müssten dementsprechend viel stärker vernetzt gedacht werden.

Bundeskanzler Merz hatte nach den kritischen Reaktionen auf seine Äußerungen zur Altersvorsorge betont, dass es mit seiner Regierung keine Kürzung der gesetzlichen Renten geben werde. Merz sagte gestern bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, in Marburg, man dürfe aber nicht mehr nur über Haltelinien bei der gesetzlichen Rente sprechen. Alle drei Säulen – gesetzlich, betrieblich und privat – sollten in den Blick genommen und in ein neues Verhältnis zueinander gesetzt werden. Am Rande der Veranstaltung in Marburg protestierten Tausende Menschen gegen die Reformpläne der Regierung im Sozialbereich.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.