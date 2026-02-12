CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Grund dafür sei, dass Rubio sich mit seiner Rede vor allem an US-Präsident Trump wende. Man treffe in München nicht auf den früheren, unabhängigen Senator Rubio, sondern auf einen Politiker im Dauerwahlkampf, der um Trumps Gunst und die Rolle als möglicher Nachfolger kämpfe.

"Auf verlässliche Gesprächspartner angewiesen"

Trotzdem, so Röttgen weiter, seien Deutschland und Europa auf verlässliche Gesprächspartner in Washington angewiesen. Man dürfe auch nicht unterschätzen, dass es nach wie vor starke Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gebe. Auch von den republikanischen Kongress-Abgeordneten stünden 85 Prozent zur NATO und sähen die Europäer als die besten Verbündeten an.

Außenminister Rubio führt die US-Delegation bei der Münchner Sicherheitskonferenz an. Zugesagt haben allerdings auch bekannte Trump-Kritiker wie der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Newsom.

