US-Friedensplan für Gaza

Norbert Röttgen (CDU) (imago / dts Nachrichtenagentur)

Die Hamas sei im Wesentlichen militärisch geschlagen und habe keine andere Option mehr, sagte Röttgen im Deutschlandfunk ( Audiolink ). Zudem übten Katar, die Türkei und die arabische Welt Druck auf die Organisation aus. Auch die israelische Regierung habe keine andere politische Möglichkeit mehr, als diesen Weg zu gehen, betonte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion.

Röttgen bedauerte, dass weder die Europäer noch Deutschland bei den bisherigen Bemühungen um ein Ende des Gazakriegs eine Rolle gespielt hätten. Das sei ein bitterer Befund der eigenen Lage. Er sehe nun aber eine große Chance, sich wieder einzubringen. Röttgen verwies auf eine Unterstützung beim Wiederaufbau des Gazastreifens und bei der Versorgung der Palästinenser.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.