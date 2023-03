Vor Wahlen in Ostländern

Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Seine Partei werde unverändert von einer rechtsradikalen Kraft herausgefordert, sagte Merz auf einer Regionalkonferenz in Schkeuditz bei Leipzig. Für die Christlich Demokratische Union werde es mit der AfD - Zitat - "an keiner Stelle der Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische Zusammenarbeit geben". Nur mit einem solch klaren Kurs seien Wahlen in ganz Deutschland zu gewinnen - das gelte im nächsten Jahr auch in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Zugleich stimmte Merz die CDU auf das Ziel ein, bei der Bundestagswahl 2025 wieder die stärkste Kraft zu werden.

Inhaltlich ging es bei der Konferenz in Schkeuditz vor allem um das neue Grundsatzprogramm. Es war die dritte von vier Regionalkonferenzen, die die CDU zur Diskussion über ihre künftigen politischen Schwerpunkte veranstaltet.

