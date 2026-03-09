Nach Wahl in Baden-Württemberg

Die FDP hatte gestern in ihrem Stammland Baden-Württemberg mit 4,4 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Spitzenkandidat Rülke will als Landesvorsitzender zurücktreten. Es gibt Forderungen nach personellen Konsequenzen auch in der Bundespartei. Mitte Mai findet ein Bundesparteitag statt.
Merz rief die Wähler der FDP auf, bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen die CDU zu wählen, damit es einen entsprechenden Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten geben könne.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.