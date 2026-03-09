Nach Wahl in Baden-Württemberg
CDU–Chef Merz gibt FDP verloren

Die Niederlage der FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat aus Sicht von CDU-Chef Merz das Schicksal der Freien Demokraten bundesweit besiegelt. Der Bundeskanzler sagte nach Beratungen der Führungsgremien der CDU, seit gestern sei die FDP endgültig von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Sie werde keine Rolle mehr spielen.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), spricht bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des Bundesvorstands der CDU in der Bundeszentrale.
    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des Bundesvorstands der CDU in der Bundeszentrale. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)
    Die FDP hatte gestern in ihrem Stammland Baden-Württemberg mit 4,4 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Spitzenkandidat Rülke will als Landesvorsitzender zurücktreten. Es gibt Forderungen nach personellen Konsequenzen auch in der Bundespartei. Mitte Mai findet ein Bundesparteitag statt.
    Merz rief die Wähler der FDP auf, bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen die CDU zu wählen, damit es einen entsprechenden Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten geben könne.

    Mehr zum Thema:

    Grün-Schwarz in Baden-Württemberg – Schwierige Koalitionsverhandlungen erwartet (Audio)
    Wahlergebnis in Baden-Württemberg – Was das für SPD Rheinland-Pfalz bedeutet (Audio)
    Nachlese Wahl Baden-Württemberg aus Berliner Sicht: AfD, FDP und Linke (Audio)
    Das amtliche Endergebnis der Wahl
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.