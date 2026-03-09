Nach Wahl in Baden-Württemberg

CDU–Chef Merz gibt FDP verloren

Die Niederlage der FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat aus Sicht von CDU-Chef Merz das Schicksal der Freien Demokraten bundesweit besiegelt. Der Bundeskanzler sagte nach Beratungen der Führungsgremien der CDU, seit gestern sei die FDP endgültig von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Sie werde keine Rolle mehr spielen.