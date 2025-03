Interview der Woche

Der CDU-Vorsitzende und voraussichliche nächste Bundeskanzler Friedrich Merz (Michael Kappeler/dpa)

Merz betonte im Deutschlandfunk, dass CDU, CSU und SPD in den Grundsätzen nicht so weit auseinanderlägen. Kritik von Ökonomen, das am Samstag vorgelegte Sondierungspapier enthalte zu viele kostspielige Versprechungen, wies Merz zurück. Man werde nicht in einen Konsumrausch einsteigen, sondern auch vereinbaren, wo gespart werden müsse. Die kommende Regierung müsse die nächste und übernächste Generation im Blick behalten. Dazu gehörten auch Investitionen in die Infrastruktur. Merz kündigte an, in Gesprächen mit den Grünen über die geplanten Grundgesetzänderungen werde es auch um Klimaschutz gehen.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Merz, er habe die Hoffnung, dass es in den nächsten Wochen Fortschritte hin zu einem Waffenstillstand geben könnte. Weitere Waffenlieferungen gemeinsam mit den europäischen Partnern seien aber notwendig. Die Ukraine und auch die NATO brauchten in jedem Fall ein hohes Maß an Sicherheit. Europäische Atomwaffen könnten daher eine Ergänzung zu US-Nuklearwaffen sein.

Die Arbeitsgruppen der Koalitionäre sollen offenbar am kommenden Donnerstag starten. Diesen Termin nannte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einer Schaltkonferenz des Parteivorstands, wie Teilnehmer berichteten. Der CDU-Vorsitzende Merz wollte den Termin nicht bestätigen. Er sagte im DLF, er wolle den Entscheidungen der Parteigremien zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen. Ein Beschluss der CDU steht noch aus. Die Vorstände von CSU und SPD haben bereits zugestimmt.

