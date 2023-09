Asylpolitik

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

In einer Gesprächsrunde des Fernsehsenders "Welt" sagte Merz, die Bevölkerung werde doch wahnsinnig, wenn sie sehe, dass 300.000 abgelehnte Asylbewerber die volle Heilfürsorge bekämen. Zitat: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine." Zitat Ende. Merz sprach in diesem Zusammenhang von einer Sogwirkung, die massiv sei, so dass die Menschen in großer Zahl hierher kämen.

Bundesinnenministerin Faeser, SPD, nannte die Aussagen "erbärmlichen Populismus". Wer so spreche, stärke die AfD. Zudem seien sie falsch. Asylsuchende würden nur behandelt, wenn sie akut krank seien oder unter Schmerzen litten. Die Grünen-Vorsitzende Lang erklärte, Merz spiele bewusst Gruppen gegeneinander aus und verbreite Falschinformationen.

Die dpa zitiert aus dem Asylbewerberleistungsgesetz unter anderem: "Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist."

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.