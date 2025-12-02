Bundestag

CDU/CSU-Fraktion plant für heute Probeabstimmung über Rentenpaket - Kretschmer ruft Union zur Geschlossenheit auf

In der Unionsfraktion ist für heute eine Probeabstimmung über das Rentenpaket geplant. Die Fraktionsführung will damit feststellen, mit wie vielen Abweichlern sie bei einer Entscheidung im Bundestag rechnen muss. Die Junge Gruppe in der Union lehnt die Rentenpläne weiterhin ab.