CDU/CSU-Fraktion plant für heute Probeabstimmung über Rentenpaket - Kretschmer ruft Union zur Geschlossenheit auf

In der Unionsfraktion ist für heute eine Probeabstimmung über das Rentenpaket geplant. Die Fraktionsführung will damit feststellen, mit wie vielen Abweichlern sie bei einer Entscheidung im Bundestag rechnen muss. Die Junge Gruppe in der Union lehnt die Rentenpläne weiterhin ab.

    Johannes Winkel (2.v.r.), Vorsitzender der Jngen Union (JU), Johannes Volkmann (r), CDU-Bundestagsabgeordneter, Wiebke Winter (l), Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion Bremen, und Jessica Steiner, Mitglied des CDU-Bundesvorstands
    Mitglieder der Jungen Gruppe der Unionsabgeordneten kommen zur Sitzung des CDU-Bundespräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Allerdings heißt es in einer gestern veröffentlichten Erklärung, jeder Abgeordnete der Jungen Gruppe solle selbst entscheiden, wie er abstimme. Der CDU-Abgeordnete Kölbl sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass er die Pläne zwar inhaltlich weiter ablehne, aber keine Regierungskrise wolle.
    Der sächsische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Kretschmer stellt sich hinter die Rentenpläne der Regierungskoalition und ruft seine Partei zur Geschlossenheit auf. Kretschmer sagte im Deutschlandfunk, es sei richtig und wichtig gewesen, dass die jungen Abgeordneten der Union eine Diskussion über die Zukunft der Rente in Gang gebracht hätten. Nun sei es wichtig, das Rentenpaket zu beschließen. Jeder in der Unionsfraktion, der nicht abstimme, wie vereinbart, werfe Fragen auf. Es gehe aber darum, dem Land eine Führung zu geben.
    Laut Bundeskanzler Merz könnte die Abstimmung im Bundestag Freitag erfolgen.
    Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.