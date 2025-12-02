Allerdings heißt es in einer gestern veröffentlichten Erklärung, jeder Abgeordnete der Jungen Gruppe solle selbst entscheiden, wie er abstimme. Der CDU-Abgeordnete Kölbl sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass er die Pläne zwar inhaltlich weiter ablehne, aber keine Regierungskrise wolle.
Der sächsische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Kretschmer stellt sich hinter die Rentenpläne der Regierungskoalition und ruft seine Partei zur Geschlossenheit auf. Kretschmer sagte im Deutschlandfunk, es sei richtig und wichtig gewesen, dass die jungen Abgeordneten der Union eine Diskussion über die Zukunft der Rente in Gang gebracht hätten. Nun sei es wichtig, das Rentenpaket zu beschließen. Jeder in der Unionsfraktion, der nicht abstimme, wie vereinbart, werfe Fragen auf. Es gehe aber darum, dem Land eine Führung zu geben.
Laut Bundeskanzler Merz könnte die Abstimmung im Bundestag Freitag erfolgen.
Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.