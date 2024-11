Nach Ampel-Aus

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kündigte er die Abschaffung des Bürgergelds an; stattdessen soll es eine neue Grundsicherung geben. Linnemann sagte der F.A.Z., es gehe darum, Menschen so zu befähigen, dass sie ihren Lebensunterhalt wieder aus eigener Kraft bestreiten können. Wer arbeiten könne, bekomme künftig keine Soziallleistungen mehr. In der Energiepolitik setzt die CDU auf Atomenergie als Option, das Verpressen von Kohlendioxid in der Erde und den Ausbau der Stromnetze mit günstigen Hochspannungsfreileitungen. Linnemann kündigte zudem auf der Medienplattform "The Pioneer" eine mehrstufige Steuerreform zur Entlastung des Mittelstandes an. So soll der Spitzensteuersatz von 42 Prozent nicht bereits bei 67.000 Euro, sondern erst bei 80.000 Euro gelten.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.